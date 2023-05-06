أسيوط تستعد لتنظيم ملتقى التوظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم ملتقى للتوظيف بالمحافظة بالتنسيق والتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية ولمدة يوم واحد وذلك يوم الاثنين الموافق 15 مايو من الساعة ٩ صباحًا حتي الساعة 5 مساءًا بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط والذى ينظمه برنامج "فرصة" وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الاكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية ودعم وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وحسن شحاتة وزير القوى العاملة ومحافظ أسيوط وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

جاء ذلك خلال لقائه مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعلى سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط.

وناقش محافظ أسيوط الاستعدادات النهائية لتنظيم الملتقى ومناقشة آليات تنفيذ برنامج فرصة الذي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بدعم من منظمة العمل الدولية ويهدف إلى دعم ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جديدة وتأهيلهم لسوق العمل فضلًا عن توفير تدريب تأهيلي للشاب والسيدات بشكل يعينهم على الاندماج في سوق العمل سواء للمشروعات الإنتاجية أو الخدمية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء القطاع الخاص وذلك لضمان استدامة التدخلات الخاصة ببرنامج فرصة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الملتقى سيوفر 3 آلاف فرصة عمل بكبرى شركات القطاع الخاص داخل وخارج المحافظة ضمن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي والذى يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة" وتوفير فرص عمل مباشرة لهم عن طريق الملتقيات التوظيفية أوتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج وسلاسل القيمة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال توفير فرص عمل لحياة كريمة مع الاستمرار في تنظيم ملتقيات التوظيف.

وأكد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم لخروج الملتقى في أحسن صورة وتحقيق الأهداف المرجوة منه لافتًا إلى إنه تم توجيه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لتنظيم الملتقى وتحسين الخدمات المقدمة للشباب بالتنسيق مع الشركات المشاركة في الملتقى وسهولة وصول الشباب من القرى والمراكز للملتقى بحديقة الفردوس كما أكد على التنسيق مع مديرية القوى العاملة لتقى طلبات ذوى الهمم الراغبين في الحصول على فرص عمل بشركات القطاع الخاصة ضمن نسبة 5 % بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا موجها الشكر للمعنين بتنظيم الملتقى ومسئولي منظمة العمل الدولية وكافة الجهات المشاركة من وزارتي التضامن والقوى العاملة.

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