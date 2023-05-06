رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي: كل وجهات النظر متاحة للطرح في الحوار الوطني

قال حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، إن كل المجالات مفتوحة للنقاش، وكل وجهات النظر متاحة للطرح في الحوار الوطني، وهذا ما أكد عليه المنسق العام للحوار ضياء رشوان، عندما قال: "لا يوجد خطوط حمراء، ما عدا المساس بالدستور ومواده".

وأضاف “ترك” عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حديث المنسق العام للحوار الوطني، وأشار إلى اقتحام المشاكل والقضايا، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأوضح رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي أن الأحزاب لابد أن تكون قدر المسؤولية، وأصبحنا في موقف صريح وواضح أمام الشعب كله، ولابد أن نقدم أفكار تليق بالحوار ومكانته، وأيضًا الشفافية.

المقترحات الاقتصادية للحوار الوطني

وتحدث رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، عن المقترحات الاقتصادية للحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الناحية الاقتصادية لها تأثير على الناحية السياسية والاجتماعية، مؤكدًا أن الاقتصاد يعتبر أهم شيء في الوقت الحالي.

وتابع: “هناك عوامل عالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، حيث أننا شهدنا انخفاض الإنتاج في عدد كبير من المصانع الأوروبية”.