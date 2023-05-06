انطلاق فعاليات المجمع المقدس للكنيسة القبطية 29 مايو

كشفت مصادر كنسية أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس فعاليات جلسات المجمع المقدس، وذلك بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه يعقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار 3 أيام في الفترة من 29 مايو حتى 31 مايو 2023، على تجتمع كل لجنة على حدة على مدار تلك الايام لدراسة المقترحات المقدمة، وطرح توصيات لمناقشتها خلال الجلسة العامة للمجمع المقدس التي تعقد يوم الخميس 1 يونيو 2023 في مركز لوجوس البابوي، بدير الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.