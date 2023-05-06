السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

برنامج الأغذية العالمي: 19 مليون شخص سيعانون من الجوع في السودان

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 19 مليون شخص سيعانون الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان، جراء النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة.

وتوقع نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع إلى ما بين مليونين و2.5 مليون شخص"، مضيفا أنه مع أخذ النزاع الراهن في الاعتبار، يمكننا أن نقدّر بأن العدد الإجمالي لهؤلاء الأشخاص سيرتفع إلى 19 مليون في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع.

وأوضح أن إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بزيادة مليون شخص عن العام السابق، محذرا من أن الولايات السودانية الأكثر تأثراً ستكون غرب دافور، وكردفان، والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر، وشمال دارفور.

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