اليوم آخر موعد للتسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة بـ"عين شمس تبتكر"

أعلنت جامعة عين شمس عن مد وقت التسجيل في مسار الباحثين والشركات الناشئة حتى اليوم السبت، من شهر مايو الجاري بمسابقة عين شمس تبتكر والتي تقام للمرة الرابعة على التوالي وتعد المسابقة هي الأكبر في الجامعة؛ "عين شمس تبتكر" لتشجيع الابتكار والإبداع ودعم ريادة الأعمال بمجتمع جامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود،، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي سياق آخر استعرض الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ووجه خلال اجتماعه في جلسة شئون الطلاب والتعليم بالجامعة، بضرورة سرعة إنهاء كافة الإجراءات المتبعة للامتحانات من إعلان جداول الامتحانات في صورتها النهائية متضمنة جميع التعليمات واللوائح الخاصة بالامتحانات وكذلك التعليمات والإجراءات الخاصة بالتكافل كى تكون كافة الإجراءات واضحة ومعلنة للطلاب قبل بدء الامتحانات، مع التأكيد على الإرشادات بالإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة حافظاً على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية.

كما أوصى الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة احتياجاتهم لتحقيق الاتاحه لهم، وشدد على الاهتمام بطلاب الدمج وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم مع الاحتفاظ بجدية الامتحانات.

وأكد سعود ضرورة إتمام إجراءات الفحص والصيانة للأمن والدفاع المدني لضمان أمن وسلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وعن الإجراءات الطبية تم التأكد على تجهيز غرف الطوارئ الطبية بمستشفى الطلاب وامدادها بالمستلزمات والأدوية للتعامل الفورى مع الحالات المرضية ونشر كافة معلومات التواصل بمنظومة الإسعاف المركزي بالمستشفيات بما يخدم الجامعة بالكامل.