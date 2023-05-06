عنبة يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته فى مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"

ظهر في المارثون الرمضانى الماضى 2023، في أول تجربة درامية ليقف أمام واحدة من عملاقة الدرامة والسينما المصرية يسرا، في خطوة يبحث عنها الكثير من الشباب والكبار، فتحمل تاريخيًا مشرفًا سواء في الدراما أو السينما، ليخطف الأضواء من النجوم الشباب من معه ببعض الارتجالات والإفيهات البسيطة، التى لاتحمل التعقيد منها، ليكون محط أنظار الجميع.

عنبة يكشف اختياره لدور على بويكا

كشف الفنان الشاب ومطرب المهرجانات مصطفى سعيد الشهير بـ “عنبة”، أن أول تجربة للتمثيل له كانت من خلال مشاركته في مسرحية "جامعة المشاغبين"، مع الفنانة الشاب شيماء سيف والنجم الكبير بيومي فؤاد وحمدي الميرغني بالسعودية.

وأكد عنبة، أنه تفاجئ من ردود فعل النجوم المشاركين في العمل المسرحى، وقال: “الجميع انصدم من أدائي، لأنهم يعرفوني كمطرب للمهرجانات، ولا يعرفون أن لي في التمثيل”.

وأضاف: “شيماء سيف رشحتنى لمسلسل عندما علمت أن شركة العدل جروب تبحث عن وجه جديد لتقديم دور كوميدي في مسلسل 1000 حمدالله على السلامة، بجانب يسرا المنتهى في رمضان الماضى 2023، وأخبرتني شيماء سيف أنهم سيتواصلوا معي، سعدت جدا عندما علمت الخبر”.

وأختتم عنبة حديثه قائلًا: “في أول مقابلة وعند قراءة السيناريو، أعجبت جدا بدوري، وعلمت بأنهم أعطوني دور أستطيع أن أقدمها بحقيقة أكثر، حيث كان دور لشخص إبن البلد، وشجعني الجميع وساعدني فيما يمكن تقديمه بصورة أفضل”.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

وشارك في مسلسل “1000 حمدالله على السلامة”، عددًا كبيرا من الشباب والوجوه الجديدة منهم الفنانة الشابة مايان السيد والفنان آدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة مع مشاركة مميزة من نجوم الكوميديا منهم الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة الكوميدية شيماء سيف وبمشاركة مميزة للفنان القدير محمد محمود والفنان الكبير بيومي فؤاد والفنان علاء مرسي والفنانة سماء إبراهيم والفنانة إيمان السيد. المسلسل الجديد من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل في تعاون متكرر مع النجمة يسرا والمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات ويعرض عبر شبكة قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت.