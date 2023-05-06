السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية

الأمن
الأمن

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، بشأن حدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية وضبط طرفيها.


يأتي ذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بحدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية، وتدخل الأجهزة الأمنية لضبط طرفيها.
 

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ بتاريخ (5) الجارى لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة ومصابين.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين حدوثها بين طـرف أول: (شقيقان "لأحدهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح وكسور متفرقة)، وطرف ثان: (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مصابان بجروح سطحية)، حيث اعترض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالمنطقة محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، واستخدام الطرف الثانى عصى خشبية مما أسفر عن الإصابات المنوه عنها. 


 وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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