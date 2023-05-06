السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى| قندوسى: فخور بالتتويج بالبطولات مع الأهلى‏

أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

قال أحمد قندوسي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إنه فخور بالتتويج بالبطولات منذ وصوله إلى ‏النادي الأهلي، وإنه سعيد بلقب السوبر المصري الذي حققه الفريق اليوم بعد الفوز على ‏بيراميدز في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.‏

 

وقال قندوسي: «ليس جديدًا على الأهلي التتويج بالبطولات، أعلم جيدًا قيمة الأهلي وأنه نادي ‏بطولات، ومنذ انضمامي توجت بالألقاب مع الفريق، وهو شعور رائع بالنسبة إليَّ أتمنى أن ‏أعيشه في كل البطولات التي يشارك بها الفريق».

 

وأكد لاعب الأهلي أن الجماهير دائمًا ما تكون كلمة السر في التتويج بكل بالبطولات، وأن ‏وجودهم ودعمهم للفريق في الفترة المقبلة في غاية الأهمية، للاستمرار في حصد كل البطولات ‏التي يشارك بها الفريق.‏

 

وتوج الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي ‏معلول من ضربة جزاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، ‏ليضيف الفريق اللقب الـ13 في تاريخ النادي.

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