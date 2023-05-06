السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر المصرى| "هانى": التركيز كلمة السر فى الفوز باللقب وهدفنا التتويج بكل البطولات

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفًا في غاية الأهمية من بين ‏الأهداف التي يسعى إلى تحيقها الموسم الجاري، وهوالتتويج بلقب السوبر المصري، الذي يعد بطولة ‏مهمة تضاف إلى تاريخ الجيل الحالي وللنادي بشكل عام.‏

وأضاف "هاني": "منذ بداية تحضيرنا للسوبر المصري كان هدفنا هو التتويج باللقب، ولم ننشغل ‏بأي أحداث بل كان هدفنا هو الفوز من خلال التحضير الجيد للمباراة وهو ما ساهم في التتويج باللقب".‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن جماهير النادي دائمًا ما تكون حاضرة لدعم الفريق بكل قوة خلال ‏وجوده في دولة الإمارات الشقيقة، وأن دعمهم ووجودهم أيضًا هي الصورة التي أصبحت ‏متواجدة في مصر خلال الفترة الماضية من خلال الحضور القوي لجماهير الأهلي في ‏المدرجات.‏

وواصل هاني حديثه: "قدر الأهلي دائمًا البحث عن البطولات بدعم من جماهيره الوفية، فاليوم ‏نحتفل ببطولة السوبر المصري ثم يبدأ التحضير لمباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا".‏

واختتم محمد هاني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يبحث عن التتويج بكافة البطولات التي ‏يشارك بها مدعومًا بجماهيره التي تسانده وتدعمه، والتركيز كان كلمة السر ‏في الفوز اليوم على بيراميدز والتتويج بلقب السوبر المصري.‏

محمد هاني السوبر المصرى الاهلى بيراميدز مباراة الاهلي وبيراميدز

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