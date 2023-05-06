السوبر المصرى| "هانى": التركيز كلمة السر فى الفوز باللقب وهدفنا التتويج بكل البطولات

قال محمد هاني، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق هدفًا في غاية الأهمية من بين ‏الأهداف التي يسعى إلى تحيقها الموسم الجاري، وهوالتتويج بلقب السوبر المصري، الذي يعد بطولة ‏مهمة تضاف إلى تاريخ الجيل الحالي وللنادي بشكل عام.‏

وأضاف "هاني": "منذ بداية تحضيرنا للسوبر المصري كان هدفنا هو التتويج باللقب، ولم ننشغل ‏بأي أحداث بل كان هدفنا هو الفوز من خلال التحضير الجيد للمباراة وهو ما ساهم في التتويج باللقب".‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن جماهير النادي دائمًا ما تكون حاضرة لدعم الفريق بكل قوة خلال ‏وجوده في دولة الإمارات الشقيقة، وأن دعمهم ووجودهم أيضًا هي الصورة التي أصبحت ‏متواجدة في مصر خلال الفترة الماضية من خلال الحضور القوي لجماهير الأهلي في ‏المدرجات.‏

وواصل هاني حديثه: "قدر الأهلي دائمًا البحث عن البطولات بدعم من جماهيره الوفية، فاليوم ‏نحتفل ببطولة السوبر المصري ثم يبدأ التحضير لمباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا".‏

واختتم محمد هاني تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يبحث عن التتويج بكافة البطولات التي ‏يشارك بها مدعومًا بجماهيره التي تسانده وتدعمه، والتركيز كان كلمة السر ‏في الفوز اليوم على بيراميدز والتتويج بلقب السوبر المصري.‏