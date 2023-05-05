الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": تشكيل لجان رقابية لمتابعة 17 منفذ لتقديم الخدمة بالمستشفيات

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

وجه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بتشكيل عدد من اللجان من  مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية ومديري الإدارات بالمراكز، والمرور على 17 منفذًا لتقديم الخدمة الطبية سواء المستشفيات والوحدات التابعة للقطاع الحكومي أو الغير حكومي.

وأكد “سالم” أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية وكذلك استمرار تفعيل خدمة المواطنين على مدار الساعة من خلال فريق مدرب على حسن التعامل مع المرضى في مختلف الأوقات والظروف. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية والميدانية المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة للتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقادت الدكتورة أسماء عبدالقادر، مديرة المكتب الفني بالمديرية، جولة لتفقد مستشفى الأطفال التخصصي؛ للوقوف على مدى انتظام وتواجد الطواقم الطبية وجاهزية الفريق الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية، بأقسام المستشفى المختلفة والاستقبال والطوارئ والحضانات وموقف عناية الأطفال من استكمال التجهيزات.

وتفقدت “عبداقادر” غرف إقامة الاطفال المرضى، حيث اطلعت على الملفات الطبية الخاصة بهم، للوقوف على تطورات حالتهم الصحية والخدمات الطبية التي تقدم لهم منذ دخولهم المستشفى، بالاضافة الي أماكن انتظار المترددين على المستشفى، للوقوف على مدى رضا المرضى عن الخدمة.

كما تفقدت مستشفى التوليد والصحة الإنجابية حيث تم التأكد من توافر الادوية واكياس الدم ومشتقاته  بالإضافة الي  توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال. ومتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وفرق خدمة المواطنين بالمستشفى ومتابعة العمل بالعناية المركزة وكشك الولادة والاستقبال والطوارئ و معمل المستشفى.

الإستقبال والطوارئ التعامل مع المرضي المنشآت الصحية صحة مطروح مستلزمات الطوارئ

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