الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار النفط العالمية تقفز بنهاية تعاملات الأسبوع

النفط
النفط

قفزت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات نهاية الأسبوع اليوم الجمعة، بالرغم من الخسائر التى لحقتها طوال الأسبوع الماضي لترتفع إلى أكثر من 2.5 دولار للبرميل.

أسعار النفط لخام القياس العالمي «برنت»

وارتفعت أسعار النفط بالنسبة لخام القياس العالمي «برنت» بنسبة 3.5% لتسجل 75.38 دولار للبرميل، كما زادت أسعار العقود الىجلة لخام غرب تكساس الوسيط الخام الأمريكي «نايمكس» بنحو 4% ليسجل 73.47 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط العالمية تكبدت خسائر أسبوعية، وذلك بسبب المخاوف من تأثير رفع أسعار الفائدة الأمريكي، وتباطؤ الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى تجدد الأزمة المالية بالمصارف الأمريكية مرة أخرى، ما أدى إلى مخاوف المتثمرين بشأن الطلب على النفط وعدم وجود ضمانات لذلك فى ظل الأزمة المالية.

وأكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، فى بيانات لها اليوم بشأن أسواق النفط، أن مصافى التكرير الروسية تخضع حالياً لموسم الصيانة، مما يعنى انخفاض الطلب المحلي على النفط الخام.

كما اشارات الوكالة فى تقريرها، إلى أن جزء من آبار النفط الروسية المعطلة يحمل معلومات محددوة لأنه لا يوجد أى معلومات مؤكدة بشأن التغيرات التى تمت فى عملية الانتاج.

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