مضبوطات بملايين الجنيهات.. الداخلية تواصل توجيه ضرباتها لتجار السموم بالمحافظات

واصت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاضية لتجار السموم ومروجي المواد المخدرة في أنحاء الجمهورية، حيث نجحت في تسديد عدة ضربات قاضية لهم، وتجاوزت قيمة المخدرات المضبوطة عشرات الملايين من الجنيهات.

مخدرات بـ 60 مليون جنيه في البحيرة

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تفيد يقيام 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المخدرات لترويجها على عملائهم في محافظة البحيرة.

وتمكن ضباط الإدارة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة..

وقدرت الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً).

ضبط حشيش بمليون جنيه في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، نجح ضباط قطاع الأمن العام من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ) حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته (20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، كما أرشد عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام) داخل شقة سكنية مملوكة له كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 960 ألف جنية تقريباً.

تجار المخدرات في الإسماعيلية

وفي نطاق مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير) حال استقلاله سيارة بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 53 كيلو جرام - أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزتهما (100 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام - 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" - بندقية آليه - 9 خزينة متنوعة - طبنجة - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلاله سيارة بمحل سكنه .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

تجار المخدرات في دمياط

ونجح رجال الأمن بمحافظة دمياط في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ) حال تواجده بمحل مسكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - دراجة نارية "بدون لوحات" - 2 سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) حال تواجده بمحل مسكنه .. وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض).

وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) حال تواجده بمحل سكنه .. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش– كمية لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى - هاتف محمول - 2 سلاح أبيض).

محافظة مطروح

وفي مديرية أمن مطروح تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال إستقلاله سيارة بمحل سكنه .. وبحوزته (76 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بمحل سكنه .وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,500,000 تسعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).