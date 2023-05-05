التعادل السلبى مستمر.. الأهلى وبيراميدز يتجهان إلى الوقت الإضافى

انتهى منذ قليل، الوقت الأصلي من مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الأول

البداية كانت قوية من النادي الأهلي الذي حصل على خطأ في الدقيقة الأولى بعد عرقلة علي جبر لأحمد قندوسي وحصول مدافع بيراميدز على بطاقة صفراء.

الأهلي استمرت محاولاته في الدقائق الأولى من المباراة، حيث أرسل علي معلول كرة عرضية في الدقيقة 6 شتتها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة الثامنة مر قندوسي بشكل رائع وانطلق وأرسل عرضية شتتها أحمد سامي مدافع بيراميدز.

الظهور الأول لصالح بيراميدز كان في الدقيقة 15 بعد تصويبة قوية من أحمد توفيق من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز، لكن شتتها محمد عبدالمنعم بعدما ارتدت من الشناوي قبل أن تصل إلى مصطفى فتحي.

وعاد بيراميدز ليهدد مرمى الأهلي مجددًا بعد تسديدة من فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء، لكن تصدى لها حارس مرمى الأهلي بنجاح.

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية وصلت إلى محمد الشناوي حارس الأهلي بعد ارتباك دفاعي واضح.

بيراميدز واصل تهديده لمرمى الأهلي، وسدد وليد الكرتي كرة بيسراه ارتطمت بمروان عطية وأبعدها الشناوي إلى ركنية.

في الدقيقة 33 سدد علي معلول ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها أحمد الشناوي إلى ركلة ركنية.

تسديدة عن طريق إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها بعيدة عن المرمى.

تصويبة من حمدي فتحي من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي استهل الشوط الثاني بقوة وبنشاط هجومي على عكس أحداث الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 53 هدفًا محققًا للأهلي بعد مرور رائع من أحمد عبدالقادر من يسار منطقة الجزاء ليمرر تمريرة رائعة ليتدخل وليد الكارتي بشكل رائع قبل أن يسددها أحمد قندوسي داخل الشباك.

محمد الشناوي حارس الأهلي أنقذ شباكه من هدف مؤكد بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق بيراميدز من ركلة ركنية من الطرف الأيمن قابلها وليد الكرتي بتسديدة رائعة تصدى لها حارس الأهلي ببراعة.

الأهلي ضغط بقوة قبل نهاية المباراة وكان قريبًا من التسجيل لكن دون جدوى لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.



وجاء تشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.