السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. مصطفى ثابت: العقل من أعظم نعم الله على الإنسان (فيديو)

الداعية مصطفى ثابت
الداعية مصطفى ثابت

قال الداعية مصطفى ثابت، إن العقل هو واحد من أعظم النعم التي أعطاها الله تعالى للإنسان وللبشر جميعًا، ولذاك كان القرآن الكريم دائمًا ما يخاطب الإنسان ويفكره بهذه النعمة عندما يوجه إليه تكليف أو خطاب إلهي.

وأضاف ثابت، اليوم الجمعة، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الله تعالى نادى على الإنسان في القرآن بوصف العقل ما يقرب من 49 مرة، حيث يقول في كتابه العزيز في سورة البقرة "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون".

وأوضح ثابت، أننا بدأنا نقرأ ونستقرأ في القرآن الكريم الآيات التي تتحدث عن العقل كي نعرف حدوده ووظائفه وما علاقته بباقي مصادر المعرفة، والتشريع أيضًا مثل القرآن والسنة والقياس، لافتًا إلى أن الإسلام رفع من قدر تلك النعمة. 

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

قناة الناس العقل ايات بينات القرآن الإنسان

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