السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: حملات مستمرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة ولم نتلق شكاوى من المواطنين

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العمل منتظم داخل مواقف الأجرة بمدن محافظة مطروح ومشروع  أتوبيسات النقل الجماعي وهناك التزام تام من السائقين بتعريفة الركوب الجديدة  للسيارات.

وأوضح محافظ مطروح أنه يتم المتابعة الدورية داخل المواقف ومن خلال الكمائن المتحركة لمتابعة مدي التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة  المقررة وعدم وجود أي تجاوزات، مؤكدًا لم نتلقى أي شكاوى من المواطنين والسائقين ملتزمين بالتعريفة الجديدة.

وأشار إلى أنه عقب تحريك سعر لتر السولار الذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين  من 7,25 جنيه إلى 8,25  جنيه قاد حملة مكبرة على جميع مواقف مطروح للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أي تجاوزات.

استغلال المواطنين الألتزام بالتعريفة الجديدة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح غرفة عمليات المحافظة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية محافظ مطروح

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