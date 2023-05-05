السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

حشود غفيرة.. الآلاف يتزاحمون لحضور درس أسامة الأزهرى بإندونيسيا (صور)

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

ألقى  الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف درس المساء في مسجد الراية ط في مدينة باندا آتشيه - إندونيسيا.

IMG-20230505-WA0043

وتوافد الآلاف من الإندونيسيين لحضور درس المساء  للدكتور أسامة الأزهري، حيث شهد المسجد تكدسا من مختلف الفئات العمرية.

ومنحت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا  فضيلة الدكتور أسامة الأزهري درعا وشهادة تقدير، بعد كلمته الرئيسية في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الكلية تحت عنوان: "استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات".

IMG-20230505-WA0042


وكانت قد نظمت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا - برئاسة عميد كلية أصول الدين  الدكتور سلمان عبد المطلب، ورئيس قسم علوم القرآن والتفسير زولي حفناني،
بالتعاون مع اتحاد خريجي الشرق الأوسط، اليوم الجمعة في قاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة- ندوة علمية دولية بعنوان: " استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات"، كان فيها الدكتور أسامة الأزهري متحدثاً رئيسيا.

IMG-20230505-WA0044

وتوجه الأزهري إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وتشمل جولة الأزهري إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من الولايات الإندونيسية.

وتعد دولة إندونيسيا أكبر الدول من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.

IMG-20230505-WA0038
IMG-20230505-WA0040
IMG-20230505-WA0039
IMG-20230505-WA0041
الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أسامة الأزهري بيت الرحمن الإندونيسيين

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع فترة "الخماسين"

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6-5-2023 بمحلات الصاغة المصرية

"أطباء السودان": مقتل 13 من الكوادر الطبية منذ بدء القتال بين الجيش والدعم السريع

إصابة 38 سودانيًا فى انقلاب أتوبيس ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر