حشود غفيرة.. الآلاف يتزاحمون لحضور درس أسامة الأزهرى بإندونيسيا (صور)

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف درس المساء في مسجد الراية ط في مدينة باندا آتشيه - إندونيسيا.

وتوافد الآلاف من الإندونيسيين لحضور درس المساء للدكتور أسامة الأزهري، حيث شهد المسجد تكدسا من مختلف الفئات العمرية.

ومنحت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا فضيلة الدكتور أسامة الأزهري درعا وشهادة تقدير، بعد كلمته الرئيسية في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الكلية تحت عنوان: "استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات".



وكانت قد نظمت كلية أصول الدين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه بإندونيسيا - برئاسة عميد كلية أصول الدين الدكتور سلمان عبد المطلب، ورئيس قسم علوم القرآن والتفسير زولي حفناني،

بالتعاون مع اتحاد خريجي الشرق الأوسط، اليوم الجمعة في قاعة كلية الدراسات العليا بالجامعة- ندوة علمية دولية بعنوان: " استراتيجيات تعليم تفسير القرآن الكريم في العصر الحديث الفرص والتحديات"، كان فيها الدكتور أسامة الأزهري متحدثاً رئيسيا.

وتوجه الأزهري إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وتشمل جولة الأزهري إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من الولايات الإندونيسية.

وتعد دولة إندونيسيا أكبر الدول من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.