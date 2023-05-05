قناة الناس.. نبوى الأزهرى: محبة النبى تصل بالمؤمن لأعلى درجات الإيمان (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، من ضمن الأمور التي يجب على المؤمن أن يأخذ بها للوصول إلى أعلى درجات الإيمان أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ولدك ووالدك والناس أجمعين.

وأضاف نبوي، اليوم الجمعة، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن العلماء حينما فسروا حب المؤمن للنبي أكثر من ولده ووالده والناس أجمعين، أكدوا أن المحبة على ثلاثة أنواع منها محبة إجلال واحترام مثل محبة الابن ووالده، بجانب محبة شفقة ورحمة مثل محبة الوالد لولده، وفي الأخير محبة الاستحسان مثل محبة الناس بعضهم لبعض، منوهًا إلى أن هذا هو السر الذي جعل النبي الكريم يجمع الثلاثة مع بعضهم البعض.

وأوضح نبوي، أن هذا الأمر تم تطبيق هذا الأمر عمليًا بصورة واقعية وتطبيقية بين الصحابة، مؤكدًا أنه عندما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ".