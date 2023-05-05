افتتاح يوم الكاريكاتير المصري والاحتفال بــ 145 سنة كاريكاتير.. غدا

يفتتح الفنان: جورج البهجوري، والفنان: شريف عليش، بحضور السفير: محمد رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والأستاذة الدكتورة: نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، والأب: وليم سيدهم، رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت القاهرة، والباحث والكاتب: عبدالله الصاوي صاحب الفكرة والمنسق العام للاحتفالية، في الخامسة من مساء السبت 6 مايو، بمقر مكتبة مصر العامة بالجيزة؛ الدورة الأولى من احتفالية: يوم الكاريكاتير المصري، التي ينظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير، التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر، وتستضيف فاعليتها مكتبة مصر العامة بالجيزة في الفترة من 6 إلى 20 مايو الجاري، وذلك ضمن برنامج المكتبة للاحتفال بمرور ثمانية وعشرين عامًا على تأسيسها.