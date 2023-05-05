السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بـ2 مليون مشاهدة.. رامى جمال يواصل تصدر ترند يوتيوب بـ"لحظة بعادك"

رامي جمال
رامي جمال

حقق المطرب رامي جمال نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته "لحظة بعادك"، والتي حصدت 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، وحافظ على مركزه بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وهي من إنتاج شركته الخاصة.

 

كلمات أغنية "لحظة بعادك":

وفات سنين.. وفينا مين.. حبيبي م البعد استفاد.. مش مرتاحين.. ونجيب منين.. حبيبي صبر ع البعاد.. وأدي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه..

 لحظة بعادك واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده.. والوضع ليه نرضى بيه.. وأدي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه.. لحظة بعادك واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده والوضع ليه نرضى بيه.. وده كله ليه.

مليون مشاهدة تريندات اليوتيوب اليوتيوب رامي جمال يوتيوب 2 مليون لحظة بعادك أغنية

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 6-5-2023

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6-5-2023 بمحلات الصاغة المصرية

أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع فترة "الخماسين"

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت

"أطباء السودان": مقتل 13 من الكوادر الطبية منذ بدء القتال بين الجيش والدعم السريع

إصابة 38 سودانيًا فى انقلاب أتوبيس ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر