بـ2 مليون مشاهدة.. رامى جمال يواصل تصدر ترند يوتيوب بـ"لحظة بعادك"

حقق المطرب رامي جمال نجاحًا كبيرًا بأحدث أغنياته "لحظة بعادك"، والتي حصدت 2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، وحافظ على مركزه بقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع محمد مجدي، وهي من إنتاج شركته الخاصة.

كلمات أغنية "لحظة بعادك":

وفات سنين.. وفينا مين.. حبيبي م البعد استفاد.. مش مرتاحين.. ونجيب منين.. حبيبي صبر ع البعاد.. وأدي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه..

لحظة بعادك واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده.. والوضع ليه نرضى بيه.. وأدي الليالي ماشية تسحب بعضها.. ع الفاضي بيروح عمري مني وأعمل إيه.. لحظة بعادك واللي أبات فيه بصحى فيه.. ينفع بقى نفضل كده والوضع ليه نرضى بيه.. وده كله ليه.