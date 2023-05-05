السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اندلاع حريق فى مخلفات زراعية متراكمة فى القصاصين بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اندلع عصر اليوم الجمعة، حريق في مخالفات زراعية متراكمة في قرية أم عزام التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد باندلاع حريق في مخلفات زراعية متراكمة بقرية أم عزام التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

وعلى الجانب الآخر شهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن إصابة شاب في العشرينات من العمر، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي قرب مركز أبوصوير بالقرب من منطقة الكوبري العلوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، نقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

مصدر طبي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للمصاب 

وقالت مصادر طبية في مستشفى جامعة قناة السويس، إن الشاب وصل مصابًا بكسور مختلفة واشتباه كسور في الضلوع وسحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.

وأضافت المصادر الطبية أنه يتم إجراء الأشعات اللازمة والتحاليل الطبية للتأكد من حالته الصحية وعدم وجود نزيف داخلي، فيما انتقلت الشرطة إلى مكان الحادث لتسيير الحركة المرورية.

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