محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوفد المرافق له، وبحث معه سبل التنسيق والتعاون بين المحافظة والهيئة، حيث تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الجهات المعنية بالإسكندرية والهيئة، وأهمية العمل كفريق لتحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشديد الرقابة على سلامة الغذاء أثناء الاستيراد والتصدير وضمان وصول السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وصحية وآمنة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنّه تمّ مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها متابعة وضمان سلامة الغذاء بما ينعكس على صحة المواطن.

كما أعرب "الشريف" عن سعادته وامتنانه لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوفد المرافق له، لتعاونهم في سبيل تحقيق تقدم في مجال سلامة الغذاء.

وأكد “الشريف” على تقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات التي تخدم وتعزز من تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل المحافظة كجهة رقابية خدمية في الارتقاء بمستويات سلامة الغذاء وآمنة، بما يخدم المواطن السكندري.

واستعرض الدكتور طارق الهوبي خلال اللقاء دور الهيئة الرقابي والذي يضمن وصول غذاء صحي وآمن خلال العملية الإنتاجية، مروراً بمرحلة التداول وحتى الطرح بالأسواق، كما أوضح أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تسعى بدورها إلى الإرتقاء بجودة وتنافسية الصناعات الغذائية المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، وتعمل على متابعة توافر الاشتراطات والتشريعات الدولية فى جميع مراحل سلسة الغذاء في مصر من خلال إحكام الرقابة على كافة منشآت القطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري وزيادة تنافسية وقبول المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وكان قد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نهاية أبريل الماضي السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين حيث يجمعهم التعاون المثمر في كافة المجالات.

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