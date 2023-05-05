الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث "البرهان": وفد سودانى يصل جدة قريبًا لمناقشة المبادرة "السعودية - الأمريكية"

البرهان
البرهان

قال مبعوث الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يغادر الوفد السوداني إلى جدة لمناقشة المبادرة "السعودية - الأمريكية"، خلال ساعات.   

وأضاف مبعوث البرهان، أن الجيش السوداني قبل اقتراحات الهدنة تقديرًا للظروف الإنسانية، كما أنه سيتم بحث -في جدة- مدة الهدنة في السودان والممرات الآمنة.  

وتابع أن الوفد السوداني سيغادر إلى جدة لمناقشة المبادرة السعودية الأمريكية، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك حوار مباشر مع الدعم السريع. 

وفي وقت سابق، أحبط  الجيش السوداني هجومًا لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بشمال كردفان، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، في وقت سابق، عن الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة.

الوفد السوداني مغادرة جدة مناقشة السعودية الامريكية

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