"دور العمال فى صناعة القرار".. ندوة لقصور الثقافة فى البحيرة

عقدت ندوة بعنوان "دور العمال في صناعة القرار"، بمركز شباب سمخراط بالبحيرة، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال، شارك بها د. بديع عليوة أستاذ النقد والبلاغة جامعة الأزهر، وأحمد إبراهيم الجندي رئيس نادي أدب المحمودية.

تضمنت الندوة مناقشة عدة محاور منها أثر مشاركة العمال في صناعة القرار، والأثر العائد على العمل اقتصاديا من حيث الوقت والجهد، وكيفية إنشاء خطة عمل بمشاركة العاملين، والإيجابيات والسلبيات في مشاركة العمال، وخلق جو من الثقة بين العمال والإدارة.

نظم فعاليات الندوة الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، "مكتبة الأدهم الثقافية"، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

تأتي الأنشطة وفق برنامج عمل ثقافي وتوعوي تعمل عليه هيئة قصور الثقافة لإلقاء الضوء على قيمة ومكانة العمل والعمال والسعي لمناقشة أبرز القضايا التي تخص واقعهم، حيث تقدم الهيئة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر مايو الحالي احتفاء بعمال مصر، تقام بالعديد من مواقعها بالمحافظات وبعدد من التجمعات العمالية.

وتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم الفعاليات والأنشطة الثقافية، في كافة الفروع التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، احتفالا بعيد العمال، كما تشارك الهيئة جمهورها، وروادها، الإحتفاء بكافة المناسبة المختلفة، وذلك لدمج المجتمع، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وتنفيذا لاستيراتيجية الدولة المصرية في بناء الإنسان.

ومن المقرر أن تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الخدمة الجماهيرية التي تقدمها وزارة الثقافة، والمتمثلة في المكتبات المتنلقة، التي ستنطلق خلال الفترة المقبلة في 6 محافظات مختلفة، لنشر المعرفة ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية، ونشر الفنون الجادة.