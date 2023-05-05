الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: الحوار الوطني بعث رسالة طمأنة لجميع فئات الشعب وللقوى السياسية المشاركة فيه

النائبة سكينة سلامة
النائبة سكينة سلامة

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يؤسس لجمهورية جديدة أساسها هو التوافق والتشارك المثمر بين جميع فئات الشعب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.

وأكدت سلامة، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن انطلاق الحوار الوطني بعث رسالة طمأنة لجميع القوى السياسية ولجميع الفئات والتيارات المشاركة فيه، مما يعطي الثقة للمواطن أن الحوار الوطني سيكون له تأثير إيجابي عليه فى جميع نواحي حياته.

وأشارت إلى أن الحوار استكمال لمسيرة تطور وبناء وهو صورة تعكس وجه جديد في كافة المحاور سواء المحور السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، لاسيما أن الحياة السياسية السليمة تتطلب مجتمع سليم بمقومات اقتصادية مناسبة.

وأشادت بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني علانية الجلسات الحوارية وهذا يعطي الثقة الكبيرة للحوار الوطني، مؤكدة أن الحوار سيساهم في تمكين المرأة والاهتمام بالوعي والشباب ووعيهم.

وأوضحت النائبة سكينة سلامة أنها ستقدم لمجلس أمناء الحوار الوطني مقترح  بإنشاء الهيئة  الوطنية للوعي، لاسيما أن قـضية الوعي  طالما أكد على أهميتها الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة تحتم علينا نشر الوعي وحل مشكلات متعددة مثل زواج الصغيرات ومشاكل الثأر وتداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر وغيرها من المشاكل.

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