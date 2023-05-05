قناة الناس.. نبوي الأزهري: "للرسول علينا كملسمين حق الإيمان والطاعة" (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن أول حق من حقوق الرسول الكريم علينا كمسلمين أن نؤمن به ونطيعه وهو ما أكده الله تعالى في كتابه العزيز "فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي".

وأضاف خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه بعد الإيمان بالرسول الكريم تأتي الطاعة، يعقبهم المحبة للرسول الكريم مؤكدا أن الكون كله احب النبي.

وأوضح أن الله اصطفاه وطهره اختاره واجتباه، وجعله الله رحمة للاولين والآخرين؛ متسائلا من يوفي حقوق الرسول الكريم.