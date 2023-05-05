صبحى ولاكاى يقودان تشكيل بيراميدز الرسمى لمواجهة الأهلى بالسوبر

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، في بطولة كأس السوبر المصري.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي بالسوبر المصري

وتنطلق مباراة بيراميدز والأهلي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات، في بطولة كأس السوبر المصري.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالسوبر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود دونجا - إسلام عيسى - محمود صابر - بلاتي توريه - فخرالدين بن يوسف - دودو الجباس.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي بالسوبر

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت 1 و2، يصاحبه استديو تحليلي للمباراة على القناتين، يضم كوكبة من المحليين ونجوم الكرة.