السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد شريف يقود تشكيل الأهلى الرسمى أمام بيراميدز فى السوبر المصرى

الأهلي
الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة بيراميدز في السوبر المصري الذي يقام على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد عدة ساعات من  خوض مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز التي تقام مساء اليوم الجمعة. 

ومن المنتظر أن تقلع طائرة بعثة الأهلي في الخامسة صباح غدٍ السبت لتصل مطار القاهرة في التاسعة من صباح نفس اليوم.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي قال إن الفريق جاهز لمواجهة بيراميدز على لقب بطولة السوبر المصري التي تجمع الفريقين في الإمارات.

وأوضح خلال التصريحات أن الأهلي اعتاد دخول أي بطولة من أجل المنافسة على الفوز، وهذا جزء من شخصيته، مؤكدًا أن اللاعبين لديهم خبرات ودوافع كبيرة للمنافسة على لقب جديد يمثل أهمية كبيرة للجميع.

وأشار إلى أن بيراميدز منافس قوي ولديه طموح للفوز بأول بطولة في تاريخه، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، لكن الأهلي درس كل شيء يتعلق بالفريق المنافس، خاصة أن الفريقين تقابلا منذ فترة قصيرة في نهائي كأس مصر، مما يسهل على الجهاز الفني فرصة التحضير المناسب للمباراة.

وأضاف: "الأهلي لا يعاني من أي مشاكل، ولدينا عناصر مميزة في كل المراكز، بحثنا عن تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، لكني فلسفتي دائمًا هي البحث عن أفضل العناصر، محمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين مميزون للغاية، وقمنا بتطوير فلسفتنا وأصبح لاعبو الوسط والمدافعون يسجلون الأهداف أيضًا.. ونسير بشكل جيد ونحقق أهدافنا".

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