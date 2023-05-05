"مستقبل وطن" ينشر جدول أعمال الملتقى التدريبي لتعزيز قدرات أعضاءه

نشرت الصفحة الرسمية لحزب "مستقبل وطن" على “فيسبوك”، البرومو الخاص بالملتقى التدريبي لتعزيز قدرات قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن، الذى ينطلق غدًا السبت.

ومن المقرر أن تلقى الجلسات الضوء على عدد من الموضوعات أبرزها، جلسات بعنوان "حزب مستقبل وطن أفكار وبمادئ، إدارة العمل الحزبي والتنظيمي، قضايا الإصلاح الإداري، دور الأحزاب وتطور الحياة السياسيةـ التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبليةـ، حوار مفتوح حول العمل الحزبى وتجارب وخبرات في إدارة الانتخابات، قضايا التنمية المحلية في مصر، الإطار الدستوري للحياة السياسية ودور حزب مستقبل وطن.

وتضمن البرومو المتحدثين وهم:

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ، ونائب رئيس الحزب، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

كما تضمن الدكتور محمد كمال مستشار رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب فخري الفقي أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن، و النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب أحمد الجندى أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، والنائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

وتضمن الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والدكتور عصام شعث أمين عام وزارة التنمية المحلية، والسفير حمدي لوزا مستشار وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

https://fb.watch/kkKSP4tgTW/?mibextid=qC1gEa