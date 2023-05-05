محافظة الإسكندرية تعلن طرح 5516 مدفنا بمقابر الناصرية بالعامرية ثان

أعلنت محافظة الإسكندرية "الإدارة العامة للشؤون المالية" بديوان عام محافظة الإسكندرية عن طرح 5516 مدفن بمقابر الناصرية بمنطقة جبون بحي العامرية ثان، مشيرة إلى أن المدفن عبارة قطعة أرض مساحتها 10م مربع دون مباني، يتم تخصيص المدفن للمواطنين مقابل حق انتفاع قدره 24ألف جنيه.

وأوضح بيان صادر من محافظة الإسكندرية اليوم، أن على المواطنين الراغبين في تخصيص مدفن لهم بالمرحلة الثامنة التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام المحافظة وفقا للشروط والضوابط المنظمة لهذا الشأن.



شروط الحصول على مدفن بجبانات الناصرية

وذكر البيان أن الشروط والضوابط المنظمة للحصول على مدفن بجبانات الناصرية (قطعة أرض مساحتها 10م2) هي كالتالي

أولًا : الشروط العامة



- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية

- أن يكون مقيم إقامة دائمة بإحدى المناطق أو القرى التابعة للأحياء ومركز ومدينة برج العرب.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة للتخصيص



- ألا يكون مقدم الطلب قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد أسرته حتي الدرجة الأولى.

- الطلب يقدم عن أسرة واحدة (زوج -زوجة -وأولاد ).

- يرفق ملف كرتون يحتوي على الآتي :

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج /الزوجة لمقدم الطلب.

3- صور بطاقات الرقم القومي للأبناء أو صور شهادات ميلاد الأبناء.

4- استيفاء أية بيانات تطلبها جهة الإدارة من مقدم الطلب.

- يتم تسليم مقدم الطلب محضر التخصيص الخاص بالإنتفاع بالمدفن المخصص له بعد سداده قيمة مقابل الإنتفاع وأي رسوم أخرى مطلوبة (مبلغ 24,000جنية).

- يلتزم المخصص له بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي العامرية ثان خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر التخصيص.

- إذا تبين عدم صحة البيانات المقدمة من المواطن يلغى التخصيص وتسحب الأرض فورًا وإعادة تخصيصها لمواطن آخر.

- لا يتم عن المدفن المخصص له لمواطن آخر دون الحصول على موافقة السلطة وسداد الرسوم الخاصة بالتنازل التي تحددها السلطة المختصة.

وتنبه محافظة الإسكندرية بأنه لا يوجد أي مدافن على مستوي المحافظة يتم تخصيصها سوي مقابر الناصرية فقط.

