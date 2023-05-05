عبدالمنعم إمام: أهم ما يميز الحوار الوطنى التمثيل المتوازن بين الأكثرية والأقلية

قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني التقت كافة القوى السياسية في مكان واحد لإعلاء كلمة ومصلحة الوطن.

أجندة الحوار الوطني

وأكد عبدالمنعم إمام، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع القوى السياسية والشعبية التي اشتركت في الحوار الوطني تهدف الوصول لأجندة واضحة تكون في صالح المجتمع بصورة أولية.

وأضاف في حديثه، أن مجلس الأمناء بذل مجهودًا ضخمًا خلال الفترة الماضية للتنظيم وإدارة هذا الحدث الفريد.

جلسات الحوار الوطني

وأشار إلى أنه من أهم مميزات الحوار الوطني أن هناك تمثيلًا متوازنًا ما بين الأكثرية والأقلية، وهذا التمثيل يعني أن هناك مشاركة من كافة القوى المشاركة، وبالتالي ستكون هناك توافقات كثيرة حول الكثير من القضايا المطروحة، أما فيما يخص القضايا التي ستكون محل خلاف، فسوف تكون هناك جهات مسئولة عن أخذ القرار بها بناء على ما يراه للصالح العام.