مدارس الجيزة تستعد لانطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي غدًا السبت

حالة من الاستعدادات تشهدها عدد من مدارس محافظة الجيزة لاستقبال الطلاب في أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والتي تنطلق غدًا السبت، بمحافظة الجيزة، وتستعد المدارس والطلاب بشكل عام لانطلاق امتحانات الشهادة الإبتدائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي غدًا السبت الموافق 6 مايو امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الأحد 7 مايو امتحان مادة العلوم والمهارات المهنية، يوم الإثنين 8 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الثلاثاء 9 مايو امتحان مادة اللغة الانجليزية، يوم الأربعاء 10 مايو امتحان مادة الرياضيات.

وعقب انتهاء امتحانات الصف الرابع الابتدائي تنطلق امتحانات الشهادة الابتدائية الصف السادس امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، حيث تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة الجيزة يوم الخميس المقبل 11 مايو بامتحان مادة اللغة العربية، يوم السبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، يوم الأحد 14 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومادة العلوم، ويوم الإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وتشهد عدد من مدارس محافظة الجيزة العديد من الاستعدادات لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الابتدائية، والتي تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد طلاب الشهادة الابتدائية وذويهم لاستقبال الامتحانات بتأهب وخوف وتوتر نظرا لأنها مرحلة انتقالية من الابتدائية للمرحلة الإعدادية.

حيث حرصت عدد من مدارس محافظة الجيزة على تكثيف أعمال النظافة على مدار الأيام الجارية لتوفير بيئة ملائمة للطلاب من خلال تنظيف الفصول والفناء والمدرسة بالكامل، بجانب إصلاح واستبدال المقاعد التي كانت قد تلفت على مدار العام الدراسي، ويعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من التأهب والخوف والقلق لبداية امتحانات نهاية العام الدراسي في مختلف المراحل الدراسية.