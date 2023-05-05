بدء التشغيل التجريبى لمستشفى القصاصين المركزى قريبًا

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال تفقده أمس مستشفى القصاصين المركزي، عن انتهاء الأعمال الإنشائية ومد خدمات البنية التحتية للمستشفى، ومن ثم تسليمه لوزارة الصحة والسكان؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي قريبًا، والعمل على بدء التشغيل التجريبي ليقدم خدماته الطبية لأهالي مركز ومدينة القصاصين، لافتًا إلى أن افتتاح هذا الصرح الطبي الكبير يعد إنجازًا مهمًّا في قطاع الصحة بالمحافظة، مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن في مركز القصاصين والقرى التابعة له، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك استكمالًا لخطة الدولة وتوجهاتها بالاهتمام بقطاع الصحة وتطويره، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وحسن معاملتهم.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القصاصين، مدير إدارة الطب العلاجي، مدير إدارة القصاصين الصحية، ومدير مستشفى القصاصين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المستشفى الجديد يعد صرحًا طبيًا شاملًا، وإضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث يشمل ٢ مبنى، بالإضافة لمبنى العيادات الخارجية ويعمل بطاقة ٦٠ سريرا، ١٦ سرير عناية مركزة و١٦ سريرا داخليا، ١٧ ماكينة لقسم الكُلى الصناعي، و١٢ حضَّانة، بالإضافة إلى أقسام للاستقبال والطوارئ وغرف الإنعاش وصيدلية ومغسلة ومطبخ ومشرحة ومعامل تحاليل وبنك دم وسكن للأطباء وخدمات أخرى متعددة.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة جزيل الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لدورهما الفعَّال في تلبية احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، ودعمهما تطوير مستشفى القصاصين وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية والمعامل المتخصصة وكل الإمكانات المطلوبة؛ لتلبية احتياجات المرضى وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأشار "حطب" إلى أنه جارٍ تسكين الأطقم الطبية والفِرق الإدارية بالمستشفى وبدء التشغيل التجريبي فور استكمال وصول الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة من فرش وأثاث، وذلك لبدء الخدمة الصحية بالمستشفى قريبًا وتلبية احتياجات المرضى في كافة التخصصات والنهوض بكافة الخدمات الصحية.