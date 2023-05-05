الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهرى يلقى خطبة الجمعة فى مسجد الراية بيت الرحمن بإندونيسيا

مجلة اندونيسية
مجلة اندونيسية

ألقى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، خطبة اليوم الجمعة، في مسجد الراية بيت الرحمن في مدينة باندا آتشيه بإندونيسيا.

وتحدث الأزهري، خلال الخطبة، حول مفهوم الإحسان والإتقان والرحمة، موضحا أن الله عز وجل ربط الإحسان والإتقان والرحمة بكل شيء في القرآن الكريم.

وقال: “الإحسان قال فيه ربنا عز وجل {الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ}، والإتقان قال فيه عز وجل {صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ}، والرحمة قال فيها عز وجل {ورحمتي وسعت كل شيء}”.

وأوصى الدكتور أسامة الأزهري كل مسلم أن ينطلق وقد استقر في عقله وانشرح صدره أن يحسن إلى كل شيء، وأن يتقن كل شيء، وأن يرحم كل شيء، مضيفا: "بها تصنعون الحضارة وتبنون الأوطان وتملأوا الدنيا بمواريث النبوة".

وقال الأزهري: "جئت إلى هذا البلد حُبًّا لكم، متمنيًا أن يخرج من إندونيسيا عدد عظيم من أهل العلم وطلاب العلم ممن يتفقهون في الدين عن بصيرة وحب للوطن".

كان الدكتور أسامة الأزهري توجه إلى إندونيسيا لإلقاء عدد من المحاضرات في المجالس العلمية في عدة ولايات إندونيسية، ولنشر الوعي الديني الصحيح، حيث يرافقه المنشد الديني مصطفى عاطف، وكان في استقباله عدد من علماء إندونيسيا.

وتشمل جولة الأزهري إلقاء عدد من المحاضرات والندوات الدينية في مجموعة من الولايات الإندونيسية.

واستهل الأزهري جولته اليوم بإلقاء كلمة في المؤتمر السنوي الدولي للدراسات الإسلامية برعاية وزير الشئون الدينية الإندونيسي الوزير ياقوت خليل قومس في جامعة سنن امبل في مدينة سورابايا بمحافظة جاوة الشرقية.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، التي يمثل فيها السكان المسلمون نسبة تزيد على 85% من إجمالي عدد سكانها.

تأتي هذه الزيارة ضمن أولى محطات الدكتور أسامة الأزهري لزيارة عدة دول إسلامية لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية.

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الأزهر الشريف مسجد الراية بيت الرحمن إندونيسيا

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