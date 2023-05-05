مصرع طالب غرقًا فى ترعة بمركز إيتاى البارود بالبحيرة

لقي طالب مصرعه غرقًا داخل إحدى الترع التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسرعة استخراج تصاريح الدفن اللازمة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد باستقبال المستشفى جثة طالب جراء غرفة داخل إحدى الترع التابعة لدائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى إيتاى البارود العام.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع طالب يدعى "إبراهيم عبدالله مطر"، 16 سنة، مقيم قرية العيون بمركز إيتاي البارود ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وسرعة استخراج تصاريح الدفن.