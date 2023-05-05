الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الإصلاح والنهضة": الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تذكرنا بما حدث في 30 يونيو

هشام عبدالعزيز، رئيس
هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على المشاركة الواسعة والفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية تشبه في إطار التوافق لحظة ثورة 30 يونيو، حيث اتفاق الشعب المصري على إطار واحد.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "اجتمع الشعب المصري على هدف واحد ومطلب واحد خلف إرادة سياسية واعية قادتنا لمثل هذه اللحظة التي نستبشر بها كما استبشرنا بثورة 30 يونيو وقتما عادت مصر لكل المصريين آملة في تحقيق جمهورية جديدة لها شكل جديد".

وأضاف: "كلمة الرئيس السيسي في بداية الحوار الوطني، أشعرتنا جميعا بالروح التي كانت بداخلنا في ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي قادتنا لما نحن فيه الآن الجمهورية الجديدة".

وأوضح أن الحوار الوطني يستهدف في المقام الأول تحقيق المصلحة العامة لكافة الأطراف من خلال الاجتماع على طاولة واحدة للمناقشة ووضع الحلول المقترحة، مؤكدًا أنه يجب الالتفاف حول الدولة الوطنية والقيادة السياسية لتشكيل دولة حديثة لديها طموحات وأحلام.

وقال: "لأول مرة يتم التعامل بشفافية وموضوعية مع المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين، لافتاً إلى أهمية تبادل الثقة بين اللجان المختلفة في الحوار الوطني والمواطنين لتحقيق المساعي المرجوة من هذا الحوار الذي أطلقه الرئيس السيسي بناء على سياسة حكيمة وخطط مدروسة".

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