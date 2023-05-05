الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق مطعم فى زفتى بالغربية

حريق مطعم بزفتي
حريق مطعم بزفتي

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة علي حريق محدود نشب بأحد المحلات الشهيرة المتخصصة في الأكل الشعبي السريع، بشارع البحر الرئيسي بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، وقبل امتداده إلى باقي المنازل والمحلات المجاورة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغرببة، اخطارًا من شرطة الحماية المدنية بالغربية، بورود إخطار من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع البحر ونادي زفتى الرياضي، التابعة لقسم شرطة زفتى، بنشوب حريق هائل داخل أحد المحلات المتخصصة في المأكولات الشعبية السريعة، وتصاعدت ألسنة الدخان وغطت المنطقة.

على الفور انتقلت الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتبين من التحريات وقوع ماس كهربائي بالمحل، مما أسفر عن نشوب النيران بداخله، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم تجاه الواقعة.

وحسب شهود عيان، فإن ألسنة الدخان الكثيف خرجت من داخل المطعم وهرع العاملون به للخارج على الفور، عقب سقوط ماكينة إعداد الساندويتشات "الجريل"، وتم الاتصال بالحماية المدنية، والتي حضرت على الفور لمساعدة الأهالي وبعض عمال المطعم في السيطرة النهائية على الحريق.

 

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