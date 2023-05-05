تاريخ السوبر المصري (6).. المصري يظهر لأول مرة والأهلي والزمالك يتبادلان الفوز

شهدت مباراة السوبر المصري رقم 15 التي أقيمت يوم 12 يناير 2018 بملعب هزاع بن زايد بالإمارات الظهور الأول لفريق المصري البورسيدي الذي واجه الأهلي في المباراة التي أدارها الحكم الإماراتي عمار الجنيبي.

المصري كان ندا عنيدا للأهلي طوال المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف لكن حارسه أحمد مسعود ارتكب خطأ فادحا أسفرعن هدف سجله المغربي وليد أزارو في الدقيقة 11 من الشوط الإضافي الأول وكان كافيا لفوز الأهلي باللقب.

مثل الأهلي محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف وعلي معلول وعبد الله السعيد "كريم نيدفيد ق 120" وعمرو السولية وحسام عاشور ووليد سليمان "مؤمن زكريا ق 83" وجونيور أجاي "إسلام محارب ق 97" ووليد أزارو.

مثل المصري أحمد مسعود وكريم العراقي ومحمد كوفي وأحمد عبد الموجود ومحمد حمدي وأحمد شكري " عمرو موسى ق 72" وفريد شوقي "إسلام صلاح 111" وإسلام عيسى ومحمد عبد اللطيف جريندو ووليد حسن "يوسف واتارا ق 109" وأحمد جمعة.

مباراة الأهلي والمصري عام 2018

الأهلي يحقق لقبه الـ11

في مباراة السوبر رقم 16 التي أقيمت يوم 20 سبتمبر2019 في برج العرب وأدارها الحكم الألماني فيليكس بريتش حقق الأهلي لقبه الحادي عشر عندما فاز على الزمالك 3-2.

تقدم الأهلي بثلاثة أهداف سجلها جونيور أجاي في الدقيقتين 19 و49 وحسين الشحات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول ثم سجل محمود علاء هدفي الزمالك من ركلتي جزاء في الدقيقتين 64 و76.

مثل الأهلي محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمود متولي "محمد هاني ق 26" وياسر إبراهيم "حسام عاشور ق 72" وعلي معلول وحسين الشحات وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وجونيور أجاي "مروان محسن ق 83".

مثل الزمالك محمد عواد وحمدي النقاز ومحمد عيد الغني "محمود حمدي الونش ق 80" ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وشيكابالا "إمام عاشور ق 65" وفرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أوناجم "مصطفى محمد ق 46" وبوسف أوباما وأشرف بن شرقي.

الأهلي بطل السوبر عام 2019

الزمالك يفوز باللقب الرابع



أقيمت مباراة السوبر رقم 17 يوم 20 فبراير 2020 بين الأهلي والزمالك بملعب محمد بن زايد في الإمارات وأدارها الحكم النرويجي سيفين أودفار موين وإنتهت بالتعادل السلبي وفوز الزمالك بركلات الترجيح 4-3 ليحقق لقبه الرابع .

بدأ سيناريو ركلات الترجيج بنجاح علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي في التسجيل للأهلي من أول ثلاث ركلات بينما سجل محمود علاء وفرجاني ساسي للزمالك وأهدرأشرف بن شرقي الركلة الثالثة لكن الأمور تغيرت تماما وأهدر محمد هاني والسنغالي اليوبادجي الركلتين الرابعة والخامسة للأهلي بينما سجل طارق حامد وعبد اله جمعة ليفوز الزمالك بنفس السيناريو زفي نفس الملعب .

مثل الزمالك محمد أبوجبل وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد سيد زيزو "محمد أوناجم ق 80" وفرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما "عبد الله جمعة ق 70" وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد "شيكابالا ق 84".

مثل الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وحسين الشحات "محمود كهربا ق 72" وأليوديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة "أليو بادجي ق 80" وجيرالدو "محمود متولي ق 88" وجونيور أجاي.