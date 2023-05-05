حبس عاطل لحيازته حشيش بقصد الاتجار في الرمل بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بحيازة عدد من طرب الحشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد من طرب الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أيدا ما جاء بالتحريات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.