الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة 5 مساكن في الشروق

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق في محافظة القاهرة، بحبس 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يفيد باكتشافه سرقة 2 شاشة تلفاز، و2 أسطوانة غاز من داخل الشقة محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم.

وباتخاذ الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب التسلق، كما اعترفوا بمزاولتهم لنشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل المساكن، وارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا ببيع جميع متحصلات السرقة لدى عميليهما شخصين تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات التحقيق محافظة القاهرة تشكيل عصابي سرقة جمع المعلومات

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