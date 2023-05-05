بالأسماء.. "مستقبل وطن" يعيد تشكيل هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين

أصدر حزب “مستقبل وطن” برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارا بإعادة تشكيل هيئة مكتب أمانة العمال والفلاحين برئاسة النائب سيد نصر السيد.

وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالى في نص مادته الأولى:

تعيين النائب سيد نصر السيد ابو العلا، أمينا، وكل من: رابح ابراهيم احمد محمد عسل، وعايده محي الدين ابو بكر محمد عبد السلام، و وليد عبد القادر حسن عبد القادر، وضياء الدين عبد الحميد عبد اللطيف مندور، وعبد المنعم ابراهيم محمد الجمل، وخالد منير حسنين الفقي، وهشام احمد فؤاد احمد، وميرفت ابراهيم حسنين المليجي، وابراهيم محمد ابراهيم سيد، و وليد سعد احمد، واحمد فرج محمود محمد امناء مساعدين (عمال).

و شمل القرار تعيين كل من زهير محمود محمد ساري، واحمد ابو اليزيد احمد عبد الحافظ، وفريد محمد فريد واصل ، أمناء مساعدين (فلاحين)

كما شمل القرار تعيين كلا من النائب عامر حامد عامر الشوربجي ، وعبد الله محجوب عبد الله محمد، وحسنين عبد العال احمد حسين، ومحمد عبد الله ابو العلا عبد الله، وهاني عبد الرازق الحسيني، وخالد معروف حسين عثمان، وعبد الفتاح عبد السلام عبد الفتاح موسى، ومحمد عمر عبد الرحيم، وضياء الدين علي قاسم، وهاله السيد احمد عبد النبي، وهيثم سيد محمد علي، ونسرين شفيق احمد خليفه، و، وياسر محمود عبد الباقي، ومحمد ابراهيم عبد ربه، وايهاب انيس القمص، أعضاء بهيئه المكتب (عمال) .

وتعيين كلا من محمد عبد الناصر العقاري، وجميل محمد قطب، ومحمد محمد فرج، وعلاء محمد السيد عفيفى، ومحمد اسماعيل محمد، وأسامه محمد علي، وممدوح محمد السباعي اعضاء هيئه مكتب (فلاحين) .

وجاءت المادة الثامية من القرار بنشرة علي الصفحة الرسمية للحزب علي مواقع التواصل الاجتماعي .

ونصت المادة الثالثة علي تنفيذ هذا القرار من تاريخه ويلغي ما قبلة من قرارات بهذا الشأن