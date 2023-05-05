الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس الاتحاد البرازيلى يؤكد: أنشيلوتى المرشح الأول لتدريب المنتخب

أنشيلوتي
أنشيلوتي

أكد إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، هو الهدف الرئيسي لشغل منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول.

ورحل «تيتي» عن تدريب منتخب البرازيل بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور ربع النهائي، على يد منتخب كرواتيا، بالخسارة بركلات الترجيح، ليخلفه بصفة مؤقتة المدرب رامون مينزيس.

وقال رودريجيز، في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» القطرية: "لم نتقدم لـ أنشيلوتي بعرض، لكننا نحاول معرفة ما إذا كان يريد أن يأتي أم لا".

وأضاف: "لدينا خطة أ، وأنا أقولها للمرة الأولى، لا داعي للاختباء، أرفض الاقتراب من المدربين الملتزمين بعقود، لكن أنشيلوتي هو المرشح المفضل لدينا لتولي منصب المدير الفني لـ البرازيل".

ويرتبط كارلو أنشيلوتي. البالغ من العمر 63 عامًا، بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو من العام المقبل 2024.

وكانت تقارير قد أشارت إلى استمرار أنشيلوتي كمدير فني لـ ريال مدريد، الموسم المقبل.

وقاد أنشيلوتي فريق ريال مدريد إلى التتويج ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إضافة لبطولات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي البرازيل

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