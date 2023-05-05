الجمعة 05 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: حملات مكثفة على مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

الجيزة تتابع التعريفة
الجيزة تتابع التعريفة الجديدة بمواقف السرفيس

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود الأحياء والمراكز والمدن من خلال المرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة والتي تم اعتمادها  عقب قرار تحريك أسعار السولار.

وكلّف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كل المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس و إدارات المرور والتموين ومباحث التموين. 

وشدد على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي سوف يتم شنها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب. 

ووجّه اللواء أحمد راشد، رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد مسؤولي كل مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.

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