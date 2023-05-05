مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: هدفنا تخفيف الأعباء عن المصريين

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن العالم كله يمر بمرحلة اقتصادية مختلفة وهو ما اعكس بالتأكيد على مصر.

وأضاف محسب خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة المصرية الأولى: "نفكر كيف ندخل في استثمارات عامة مرتبطة بشكل مباشر بتخفيف الأعباء عن الناس" بالإضافة إلى التوسع في المشروعات لتأمين السلع الغذائية الأساسية واحيتاجات المواطن الأساسية.

وأشار إلى أن الحكومة طرحت مجموعة من الشركات من أجل المستثمرين المحليين، متابعًا: "هذه فترة ذهبية للمستثمرين المحليين للتمسك بالاستثمار في مصر".

وأكد أن مصر لديها بنية تحتية بمليارات الجنيهات وشبكة نقل ومواصلات غير عادية، بالإضافة إلى وجود محطات مياه وكهرباء وصرف صحي تشجع أي مستثمر على الاستثمار.

الحوار الوطني.. الملفات المطروحة على أجندة لجنة أولويات الاستثمار

كما أكد أن الحوار الوطني هو آلية ديمقراطية شعبية، موضحًا أنه لأول مرة في تاريخ مصر هذه الطريقة والانطلاقة غير المسبوقة التي تجمع كافة القوى السياسية.

وتابع: "عملنا أكثر من 100 جلسة من أجل الإعداد الجيد، وأيضًا لكي نجمع كل الآراء من مختلف المواطنين المصريين في جميع المناحي الاقتصادية والسياسية والمجتمعية".

واستكمل: "لدينا مئات الآلاف من الأفكار المحترمة البناءة التي تحل الأزمات بالفعل، وتم تجميعها ودمجها في 113 قضية، لو حلينا 90% من تلك القضايا الوضع سيكون أفضل بمراحل".

وأشار إلى وجود 19 لجنة عبارة عن ورش عمل قوية والمشاركة تكون مفتوحة لكافة القوى السياسية، مضيفًا: "مفيش طائفة في مصر غير ممثلة في الحوار الوطني أيًا كان فكرها".