حبس عاطل لحيازته أفيون بقصد الاتجار غرب الإسكندرية

حبست نيابة كرموز بالإسكندرية عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاطه الإجرامي والاتجار بالمواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الأفيون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير مرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة كرموز غرب الإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وإستهدافه والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.