الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الغربية تؤكد جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

طارق رحمي
طارق رحمي

أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمي، جاهزية جميع المدارس بالمحافظة استعدادا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق غداً، لصفوف النقل بجميع المراحل وتنتهي يوم 25 مايو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الربية والتعليم المهندس ناصر حسن، فى تصريح، أن امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 6 مايو وتنتهي يوم 15 مايو الجاري، والنقل للمرحلة الإعدادية ستبدأ يوم 6 مايو وتنتهي 17 مايو الجاري، فيما ستبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 20 مايو وتنتهي يوم 25 مايو الجاري. 

وأضاف ناصر أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس، وتم تجهيز 2636 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر لاستقبال الطلاب لامتحانات النصف الثاني من العام الدارسي، مشيرا إلى الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس، والانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتلقي أي أحداث تقع باللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبًا على سير العملية الامتحانية.

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإعلام الطلاب بمواعيد الامتحانات ونشر الجداول على صفحات المدارس وداخل اللجان في أماكن واضحة للجميع، وضرورة الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بالإدارة عن أى أحداث أو مشكلات خلال سير الامتحانات.

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