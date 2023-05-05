الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: أليمانى يرغب فى نقل أندرياس كريستنسن إلى أستون فيلا

أندرياس كريستنسن
أندرياس كريستنسن

أكدت تقارير صحفية، أن ماتيو أليماني المدير الرياضي لفريق برشلونة الإسباني، يرغب في نقل مدافع الفريق الدنماركي أندرياس كريستنسن إلى أستون فيلا الإنجليزي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن مغادرة أليماني لمنصبه بنهاية الموسم، لخوض مشروع رياضي جديد، فيما أكدت تقارير صحفية بأنه سيغادر ليشغل منصب المدير الرياضي لـ أستون فيلا الإنجليزي، بدءًا من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبرتيفو" الكتالونية، فإن أحد أهداف أليماني الذي يريد استقدامها لناديه الجديد المنظر، هو المدافع الدنماركي البالغ من العمر 27 عامًا، كريستنسن.

وأوضحت الصحيفة أن أليماني يعد كريستنسن كأحد أفضل الصفقات له مع برشلونة إن لم تكن الأفضل.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يعد كريستنسن غير قابل للرحيل، ولن يسمحوا بذلك إلا بتلقيهم عرضاً كبيراً، حيث كان أحد أكثر اللاعبين الذين فاجأوا المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز، بمستواه هذا الموسم.

وشارك كريستنسن في 27 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، واستطاع تسجيل هدف وصناعة آخر، وأصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز، باستثناء الإصابات التي غيبته عن الفريق لفترات من الموسم.

وانتقل كريستنسن إلى برشلونة صيف العام الماضي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

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