الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

MMS والهيئة السعودية للسياحة توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز المحتوى السياحى عن السعودية

MMS والهيئة السعودية
MMS والهيئة السعودية للسياحة

أعلنت شركة MMS «إم بي سي ميديا سوليوشنز»، الذراع التجارية لمجموعة MBC، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش معرض سوق السفر العربي المقامة في دبي.

وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز المحتوى السياحي عن السعودية ونشره في الخليج والعالم العربي، وذلك من خلال تطوير وإنتاج محتوى نوعي وبثه على منصات مجموعة MBC  من قنوات تليفزيونية ومحطات إذاعية ومنصة شاهد، بالإضافة إلى قنوات SSC الرياضية، ومنصات التواصل الاجتماعي ومنصات العربية للإعلانات.

وقد وقّع الاتفاقية كل من الاستاذ أحمد الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة MMS، والأستاذ رعد الخنبشي، نائب الرئيس للتسويق لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة، وذلك في جناح السعودية بمعرض سوق السفر العربي 2023 المقامة في دبي.

وتسعى الهيئة عبر هذه الشراكة للتعريف بالوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية وجذب الزوار والسياح إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال إنتاج محتوى مرئي ومسموع مبتكر وذي جودة عالية وإيصاله إلى جمهور مجموعة MBC الواسع، بالاستعانة بخبرات MMS في صناعة المحتوى والإعلانات.

MMS والهيئة السعودية للسياحة

وتقدم MMS العديد من الحلول الإعلانية للعلامات التجارية لتحقيق التواصل البناء مع الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال منصات MBC، حيث تطرح الحلول الإعلانية المبتكرة باستمرار لتتلاءم مع متطلبات العملاء ولتعزيز نمو مجال الإعلانات عامةً بالمحتوى الثري.

وعن هذه الاتفاقية علق أحمد الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة MMS قائلاً: «يسعدنا اليوم أن نعلن عن إبرام اتفاقية مع الهيئة السعودية للسياحة، والتي نجدد من خلالها تعهدنا في إثراء مجال المحتوى والإعلانات في المملكة والعالم العربي عبر تقديم مجموعة مبتكرة من الحلول التي تسهم في تحقيق أهداف عملائنا والوصول إلى المستهلك بأساليب خلاقة.. نحن نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم السياحة في المملكة وتعريف الجمهور الضخم بأفضل الوجهات السياحية عبر المحتوى عالي الجودة الذي تقدمه مجموعة MBC».

MMS والهيئة السعودية للسياحة

من جانبه، علّق عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة، على هذه الاتفاقية قائلا: «تأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على إيماننا بدور المحتوى في التعريف والترويج للمنتجات والمقومات السياحية في المملكة، وتعكس حرصنا في الهيئة السعودية للسياحة على الشراكة مع جهات إعلامية رائدة كمجموعة MBC لإنتاج محتوى ترويجي وتعريفي عالي الجودة وتعزيز وصوله إلى الجمهور العربي».

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