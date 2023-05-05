صوامع وشون البحيرة تستلم 42 ألف طن قمح

أعلن الدكتور بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، عن توريد أكثر من 42 ألف طن قمح حتى الآن في جميع الشون والصوامع الخاصة بتوريد القمح والتي يبلغ عددها ٣٩ شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز ٦٢٧ ألف طن، مؤكدا كفايتها لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، مشيراً إلى أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي انطلق اعتباراً من ٨ أبريل المنقضي وحتى نهاية أغسطس ٢٠٢٣، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ ٣٣٥٨٣٠ فدانا داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكد الدكتور بدر محمد بدر، أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الكبيرة الواعدة زراعياً، حيث حققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي، ومن المتوقع أن يتزايد توريد القمح خلال هذا العام، مؤكدا أن عملية التوريد بالنسبة للفلاحين اختياريا، وليس إجباريا.

وقال إنه تتم المراجعة الدورية لكل التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد، وبالتحديد أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجوبة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن من أجل الوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، التي تقوم باستلام وتخزين محصول القمح، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة مساء في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.