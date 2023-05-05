تفاصيل جلسة عاصفة بين باتشيكو والشناوى قبل مواجهة الأهلى فى السوبر

عندما تدق عقارب السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة قمة بيراميدز والأهلي، على لقب كأس السوبر المصري، في مباراة من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والقوة والندية كالعادة لقاء الفريقين.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة بحثًا عن استمراره في حصد البطولات والتفوق على الفريق المدجج بالنجوم الدوليين، بينما يسعى السماوي لنيل أول ألقابه والثأر من ريمونتادا نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وما بين طموحات الأهلي وهدف بيراميدز، يرصد لكم "الدستور" في السطور التالية، رسالة الجهاز الفني للحارس أحمد الشناوي، قبل موقعة الليلة.

وقال مصدر لـ"الدستور": "هناك جلسة جمعت بين جايمي باتشيكو المدير الفني والحارس الدولي أحمد الشناوي، خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "باتشيكو حرص من خلال جلسته مع الشناوي على تأكيد الثقة الكاملة في الحارس وقدرته على ترجيح كفة الفريق، إلا أن بعض الأخطاء البسيطة، قد تحرمنا من اللقب".

وأكمل: "ضياع لقب كأس مصر أمام الأهلي خلال أبريل الماضي أكبر دليل، لذلك طلب المدرب البرتغالي من الحارس الدولي التركيز الكامل طوال المباراة".

وواصل: "أي خطأ من الشناوي قد يكلِّف الفريق فقدان بطولة أخرى، سيواجه بعقوبات قاسية لن تكون مالية فقط، بالعكس ستكون فنية".

وأشار المصدر إلى أن هذه العقوبات ربما تصل للجلوس على مقاعد البدلاء خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على الثنائي أحمد دعدور أو يوسف نادر.

وأتم قائلًا: "المرحلة القادمة، لا تحتمل هذه الهفوات البسيطة التي تكلفنا ضياع مجهود فريق بالكامل، هدفنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي وحصد لقب كأس مصر للموسم الحالي".