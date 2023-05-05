الجمعة 05 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل جلسة عاصفة بين باتشيكو والشناوى قبل مواجهة الأهلى فى السوبر

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي

عندما تدق عقارب السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد محمد بن زايد بالإمارات، لمتابعة قمة بيراميدز والأهلي، على لقب كأس السوبر المصري، في مباراة من المتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والقوة والندية كالعادة لقاء الفريقين.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة بحثًا عن استمراره في حصد البطولات والتفوق على الفريق المدجج بالنجوم الدوليين، بينما يسعى السماوي لنيل أول ألقابه والثأر من ريمونتادا نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وما بين طموحات الأهلي وهدف بيراميدز، يرصد لكم "الدستور" في السطور التالية، رسالة الجهاز الفني للحارس أحمد الشناوي، قبل موقعة الليلة.

وقال مصدر لـ"الدستور": "هناك جلسة جمعت بين جايمي باتشيكو المدير الفني والحارس الدولي أحمد الشناوي، خلال الساعات القليلة الماضية".

وأضاف: "باتشيكو حرص من خلال جلسته مع الشناوي على تأكيد الثقة الكاملة في الحارس وقدرته على ترجيح كفة الفريق، إلا أن بعض الأخطاء البسيطة، قد تحرمنا من اللقب".

وأكمل: "ضياع لقب كأس مصر أمام الأهلي خلال أبريل الماضي أكبر دليل، لذلك طلب المدرب البرتغالي من الحارس الدولي التركيز الكامل طوال المباراة".

وواصل: "أي خطأ من الشناوي قد يكلِّف الفريق فقدان بطولة أخرى، سيواجه بعقوبات قاسية لن تكون مالية فقط، بالعكس ستكون فنية".

وأشار المصدر إلى أن هذه العقوبات ربما تصل للجلوس على مقاعد البدلاء خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على الثنائي أحمد دعدور أو يوسف نادر.

وأتم قائلًا: "المرحلة القادمة، لا تحتمل هذه الهفوات البسيطة التي تكلفنا ضياع مجهود فريق بالكامل، هدفنا إنهاء الدوري في المربع الذهبي وحصد لقب كأس مصر للموسم الحالي".

باتشيكو بيراميدز أحمد الشناوي الاهلى الشناوي السوبر المصرى تفاصيل الجلسة العاصفة باتشيكو والشناوي

الأكثر قراءة

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-5-2023

وزارة الإسكان تتابع العمل بمشروعات برج العرب الجديدة

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية بالوراق

التشكيل المتوقع للأهلى وبيراميدز فى كأس السوبر المصرى

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 193 ألفًا و210 جنود منذ بدء الحرب

نيابة عن الرئيس السيسى.. رئيس الوزراء يشارك فى مراسم تتويج الملك تشارلز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

ماجد حبته

خطوات استعادة سوريا

أحمد المريخي

نجيب محفوظ.. سيرة شعبية

محمد المعتصم

الحوار الوطنى.. انطلاقة نحو المستقبل

محمد سامي محجوب

"سلام على إبراهيم".. أن يكون التاريخ حيًا

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات