الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل زوج على يد زوجته فى الأقصر

مقتل زوج
مقتل زوج

«قتلته ونقلته بجوار حفل زفاف» واقعة غريبة حدثت بمنطقة أبوالجود بوسط مدينة الأقصر،عندما عثر معازيم فى حفل زفاف على جثة شاب بجوار فراشة الحفل لتحدث حالة من الهرج والمرج داخل الفرح.

وعثر الأهالى على جثمان الشاب المتوفي، وعلى الفور تم إخبار رجال المباحث بالواقعة التي حضرت ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين فحصها والتصريح بالدفن، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل جوال وبه طعنات نافذة فى الصدر والبطن ويدعى "أحمد.أ.ز" 35 سنة، وتم على الفور نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية، لحين فحصها والتصريح بالدفن، وألقى رجال الشرطة القبض على زوجته التى اعترفت بقتل زوجها بتلك الطعنات النافذة، واقتيادها لديوان مركز شرطة بندر الأقصر للتحقيق معها ومعرفة ملابسات الجريمة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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